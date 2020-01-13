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Москва 24

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Наука

14:40

Школьники открыли околоземный астероид в Московском дворце пионеров

наука

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Учащиеся центра астрономического и космического образования ГБПОУ "Воробьевы горы" в Московском дворце пионеров открыли околоземный астероид, сообщает пресс-служба учреждения.

С 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года ребята участвовали в специальной международной кампании по поиску астероидов. Они открыли околоземный астероид маленького размера (2–3 метра). Он получил обозначение VGDP154 – 154-й астероид, найденный в Московском дворце пионеров. Измерения отправлены координаторам проекта в США для пересылки в Центр малых планет.

В пресс-службе напомнили, что окончательные итоги кампании по поиску астероидов будут подведены организаторами после 15 января.

В ноябре стало известно, что за три месяца система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла два опасных астероида, которые приближаются к Земле. Размер одного из небесных тел сопоставим с Челябинским метеоритом.

5 января сообщалось, что солнце максимально приблизилось к Земле. В этот день Земля прошла перигелий – ближайшую к Солнцу точку орбиты. Это случается раз в год.

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