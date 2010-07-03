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Наука

01:07

"Роскосмос" засек два опасных астероида

наука безопасность

Фото: depositphotos/JohanSwanepoel

Система контроля космического пространства "Роскосмоса" засекла два опасных астероида, которые приближаются к Земле, за последние три месяца.

Как сообщила госкорпорация, размер одного из небесных тел сопоставим с Челябинским метеоритом. Там отметили, что поперечный размер объекта составляет 10-15 метров.

В "Роскосмосе" пояснили, что второй малый астероид был обнаружен 6 ноября с помощью комплекса специализированных оптико-электронных средств, передает НСН.

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве располагается в районе села Передовое Амурской области.

Минимальное расстояние между центром Земли и небесным телом составило 139 тысяч 410 километров. Другой астероид находится на расстоянии 187 тысяч 791 километр от планеты.

Метеорит в Челябинской области упал 15 февраля 2013 года. До падения его размер составлял около 19,8 метра, а масса – от 7 тысяч до 13 тысяч тонн.

По оценкам ученых, всего на землю упало от 4 до 6 тонн, то есть около 0,05 процента изначальной массы космического тела. Его возраст оценили в 4,5 миллиарда лет.

Директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало ранее заявил, в ближайшие сотни лет падение астероидов не угрожает жизни на планете.

Астероид, который летит к Земле, не несет угрозу

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