Как ученые предлагают бороться с астероидами

Падение космических тел на Землю – это не такое уж редкое явление. Камни валятся с неба с завидной регулярностью. Но в основном все эти объекты настолько небольшие, что большинство из них просто сгорают в атмосфере, и если ночью мы видим их как "падающие звезды", то днем даже не замечаем. При этом опасность их "собратья" могут представлять вполне реальную, а вот способов максимально быстро реагировать на такую угрозу у человечества до сих пор нет.

Изредка к нам прилетают достаточно крупные тела, способные наделать немало шума в прямом и переносном смысле. Яркий пример (опять в обоих смыслах) – Челябинский метеорит, о котором слышали практически все. Объект упал в населенной местности, благодаря чему появилось множество видеороликов с авторегистраторов, в которых яркий болид взрывается в атмосфере. Но когда подобные явления происходят вдали от населенной местности, их мало кто замечает.

Три месяца назад недалеко от побережья Камчатки произошло падение крупного метеорита. Примерно в полдень по местному времени метеорит ворвался в атмосферу Земли со скоростью 32 километра в секунду, он следовал по траектории с наклоном в семь градусов. Нагревшись до критической температуры, космическое тело взорвалось на высоте 25,6 километра над уровнем моря. Энергия удара составила 173 килотонны, взрыв был вторым по величине за последние 30 лет, уступая лишь Челябинскому метеориту.

Невероятно, но явление такой силы почти никто не заметил. Лишь астрономы выпустили сухую сводку, да и ту опубликовали лишь несколько месяцев спустя. Все дело в том, что метеорит взорвался над морем, вдали от городов и вообще от берега. Автомобильных регистраторов там нет, снимать космического странника было некому.

Подобные явления, пусть и редко, но все же происходят, и рано или поздно в нашу планету обязательно врежется что-нибудь посерьезнее. Возможно, это произойдет через пару миллионов лет, а возможно, – послезавтра. Человечество начинает понимать, что с проблемой необходимо что-то делать.

Астрономы неусыпно следят за небом, обнаруживая все новые и новые астероиды. Подавляющее большинство из них движутся по траекториям, которые никогда не пересекутся с орбитой Земли, но есть и потенциально опасные объекты. А самое неприятное, что земные технологии несовершенны: мы видим далеко не все.

Агентство NASA заявляет, что обнаружить 90 процентов крупных астероидов, находящихся рядом с нашей планетой, они смогут только через 30 лет, и нет никакой гарантии, что за это время к нам не заявится какой-нибудь новый, не замеченный ранее гость.

Но даже если мы сможем обнаружить абсолютно все потенциально опасные небесные тела, то остается открытым вопрос: что с ними делать? Предложенные способы борьбы с угрозой условно можно разделить на две категории: деструктивные (упреждающие разрушение астероидов) и конструктивные (изменение их орбит).

Подсчитано, что для разрушения 200-метрового небесного тела достаточно взрыва в одну килотонну в тротиловом эквиваленте. Казалось бы, все в порядке: посылаем бомбу и разбиваем астероид на небольшие фрагменты, которые не смогут нанести большого ущерба, даже если долетят до Земли. Но есть и другие исследования, согласно которым метеорит, раздробленный на части, через небольшое время вновь соберется в единую массу благодаря собственной гравитации.

Хорошо, раз мы не можем уничтожить астероид, давайте столкнем его с пути нашей планеты. Как? Ученые предложили множество способов. Самый очевидный: направляем на небесное тело ракету, она упирается в камень и толкает его в сторону собственными двигателями. Но таким способом можно лишь слегка изменить орбиту мелких небесных тел. На крупные нам не хватит мощности и топлива.

Есть и более интересный метод: астероид предлагают... покрасить. Желательно в белый цвет.

Дело в том, что солнечный свет, попадая на такую отражающую поверхность, будет толкать объект в сторону. Да, сила воздействия будет крохотная, но зато постоянная и значительно протяженная во времени. При правильных расчетах изменение траектории астероида даже на сотую долю градуса может спасти Землю от столкновения.

Но во всех этих рассуждениях есть общее слабое место: на все эти действия требуется время. Которого у нас нет. Да, самые крупные космические объекты мы наблюдаем уже давно, но те, что помельче, замечаем довольно поздно. Например, в июне прошлого года аризонская обсерватория обнаружила трехметровый объект, движущийся в сторону Земли. До его падения оставалось всего восемь часов. Все, что смогли сделать ученые, – сообщить, что он упадет на юге Африки. Так и произошло: астероид взорвался над Ботсваной. За восемь часов мы вряд ли смогли бы послать к метеориту упреждающую бомбу или бригаду маляров.

Во всем этом есть пока только одно утешение: статистика – за нас. Последний действительно крупный метеорит упал на Землю 65 миллионов лет назад, уничтожив динозавров и множество других процветающих видов, но с тех пор подобные инциденты не повторялись. Будем надеяться, что и дальше так пойдет.

Хотя...