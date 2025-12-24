Собянин: регулярными речными маршрутами воспользовались более 3 млн пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пассажиров регулярных речных маршрутов растет в столице. Ими воспользовались уже 3 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме об итогах деятельности правительства Москвы.

По его словам, 1 миллион пассажиров перемещались на речных трамваях специально, чтобы прибыть из пункта А в пункт Б.

"У нас в ряде парков – "Фили", "Печатники", – где появились причалы, на треть увеличилось количество посетителей этих парков", – подчеркнул мэр Москвы.

Как уточнил Собянин, в ближайшие годы планируется значительно увеличить количество речных трамваев и маршрутов. При этом город намерен стимулировать частных инвесторов, оказывающих услуги на Москве-реке в качестве экскурсий.

"Это с точки зрения экологии, эстетики, развития туризма будет всем на пользу", – добавил он.

Ранее в Москве начало работать первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно перевозит пассажиров по маршруту Киевский – Китай-город. В отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций. Оно курсирует каждый день в любое время года.

