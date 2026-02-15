Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 21:35

Политика

Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, доставленной морским путем. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик уточнил, что обращение было составлено из-за отсутствия поставок со стороны Украины по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам.

"Поэтому сегодня (15 февраля. – Прим. ред.) мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя", – написал Сийярто на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Снабжение по трубопроводу "Дружба" было приостановлено в начале февраля, указывали ранее журналисты. Одновременно с этим они утверждали, что значительное сокращение объема поставок началось еще в январе.

Минэкономики Словакии заявило, что республика располагает стратегическими запасами нефти и нефтепродуктов приблизительно на 90 дней, благодаря чему возникшая ситуация не представляет угрозы для энергобезопасности страны. Тем не менее власти государства рассчитывают, что поставки по "Дружбе" возобновятся в ближайшие дни.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика