Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти

Фото: ТАСС/Алексей Андронов

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти, доставленной морским путем. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Политик уточнил, что обращение было составлено из-за отсутствия поставок со стороны Украины по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам.

"Поэтому сегодня (15 февраля. – Прим. ред.) мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя", – написал Сийярто на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Снабжение по трубопроводу "Дружба" было приостановлено в начале февраля, указывали ранее журналисты. Одновременно с этим они утверждали, что значительное сокращение объема поставок началось еще в январе.

Минэкономики Словакии заявило, что республика располагает стратегическими запасами нефти и нефтепродуктов приблизительно на 90 дней, благодаря чему возникшая ситуация не представляет угрозы для энергобезопасности страны. Тем не менее власти государства рассчитывают, что поставки по "Дружбе" возобновятся в ближайшие дни.