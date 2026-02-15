ТАСС: не сдавших практику будущих водителей могут обязать пересдавать теорию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Будущих водителей могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права в случае несдачи практики в течение полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Данная инициатива, по словам собеседника агентства, в настоящее время проходит доработку.

"После этого проект передадут в правительство", – добавил инсайдер.

Еще одна инициатива в данной сфере касается сокращения сроков и сокращения пересдачи экзаменов на водительские права. Авторами выступили российские автошколы, которые уже направили проект в ГИБДД.

По словам представителей организаций, из-за нынешних правил срок ожидания пересдачи после трех неудачных попыток достигает 6–9 месяцев, из-за чего появляется нехватка водителей категорий C и D.

Помимо этого, в России могут перестать требовать бумажную медицинскую справку при записи на экзамен в ГИБДД через портал "Госуслуги". Нововведение коснется тех кандидатов, чьи данные уже имеются в едином электронном реестре.