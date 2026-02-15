Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 17:27

Транспорт
Главная / Новости /

ТАСС: не сдавших практику будущих водителей могут обязать пересдавать теорию

Не сдавших практику будущих водителей могут обязать пересдавать теорию – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Будущих водителей могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права в случае несдачи практики в течение полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Данная инициатива, по словам собеседника агентства, в настоящее время проходит доработку.

"После этого проект передадут в правительство", – добавил инсайдер.

Еще одна инициатива в данной сфере касается сокращения сроков и сокращения пересдачи экзаменов на водительские права. Авторами выступили российские автошколы, которые уже направили проект в ГИБДД.

По словам представителей организаций, из-за нынешних правил срок ожидания пересдачи после трех неудачных попыток достигает 6–9 месяцев, из-за чего появляется нехватка водителей категорий C и D.

Помимо этого, в России могут перестать требовать бумажную медицинскую справку при записи на экзамен в ГИБДД через портал "Госуслуги". Нововведение коснется тех кандидатов, чьи данные уже имеются в едином электронном реестре.

В России предложили сократить предельный срок сдачи практического экзамена на права

Читайте также


транспортобщество

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика