Умер бывший президент компании SEGA Хидэки Сато

Фото: Getty Images/Koichi Kamoshida

Бывший президент компании SEGA Хидэки Сато умер в Японии на 76-м году жизни. Об этом сообщил журнал Beep21 в соцсети Х.

"Это был действительно великий человек в истории игр Японии, который очаровал поклонников SEGA по всему миру", – говорится в публикации.

Сато родился в ноябре 1950 года. В SEGA он работал с 1971-го и курировал создание консолей Mega Drive, Sega Saturn и Dreamcast. Под его началом компания поставила задачу "свергнуть Nintendo" в конце 1980-х.

В 1989 году Сато стал директором отдела исследований и разработок SEGA. Активно участвовать в работе компании он перестал примерно с 2000 года, хотя официально оставался в организации до 2003-го.