Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 15:56

В мире

Умер бывший президент компании SEGA Хидэки Сато

Фото: Getty Images/Koichi Kamoshida

Бывший президент компании SEGA Хидэки Сато умер в Японии на 76-м году жизни. Об этом сообщил журнал Beep21 в соцсети Х.

"Это был действительно великий человек в истории игр Японии, который очаровал поклонников SEGA по всему миру", – говорится в публикации.

Сато родился в ноябре 1950 года. В SEGA он работал с 1971-го и курировал создание консолей Mega Drive, Sega Saturn и Dreamcast. Под его началом компания поставила задачу "свергнуть Nintendo" в конце 1980-х.

В 1989 году Сато стал директором отдела исследований и разработок SEGA. Активно участвовать в работе компании он перестал примерно с 2000 года, хотя официально оставался в организации до 2003-го.

Читайте также


за рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика