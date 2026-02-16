Два случая оспы обезьян выявлены в Петербурге у туристов, прибывших из Таиланда

Фото: depositphotos/sudok1

Два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у россиян, вернувшихся после отдыха из Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Заболевших поместили в инфекционный стационар. Их состояние оценивается как удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий, а также установили постоянное медицинское наблюдение над кругом контактных лиц заболевших. Распространение инфекции предотвращено, подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. В связи с этим на пунктах пропуска через границу работает усиленный санитарно-карантинный контроль.

"В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов. Ситуация находится на строгом контроле", – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница" три человека проходят лечение с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян". Состояние пациентов удовлетворительное, они получают плановое лечение.

Позже один из пациентов был выписан больницы после выздоровления. Таким образом, в инфекционном отделении остались двое с клиническими проявлениями вируса.