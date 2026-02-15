Форма поиска по сайту

15 февраля, 22:20

Политика

В Госдуме рассказали о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мессенджер Telegram ведет диалог с Роскомнадзором, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Там, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно", – уточнил депутат в беседе с интернет-изданием "Фонтанка.ру".

По мнению парламентария, платформе необходимо сделать дополнительные шаги для улучшения отношений и снятия претензий. При этом Боярский обратим внимание на то, что Telegram не игнорирует запросы РКН в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), который "вообще никак не реагировал ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии".

О продолжении процесса ограничения работы Telegram в России Роскомнадзор предупредил 10 февраля. Уточнялось, что функционирование соцсетей и интернет-сервисов возможно в случае размещения серверов на территории страны и обеспечения защиты персональных данных, а также защиты граждан от мошенничества и создания условий для пресечения экстремизма и терроризма.

При этом основатель Telegram Павел Дуров указывал, что Россия ограничивает мессенджер, чтобы заставить граждан перейти на "контролируемое государством приложение". Он напомнил, что Иран 8 лет назад пытался применять такую стратегию, но потерпел неудачу

В ГД заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий

