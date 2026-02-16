Форма поиска по сайту

16 февраля, 07:57

Город

Три коммерческих помещения выставлены на торги на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Три коммерческих помещения, расположенные в Восточном административном округе, выставили на открытые городские торги. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Нежилые помещения располагаются по адресу Салтыковская улица, дом 6/1, корпус 2. Площадь объектов составляет от 103,8 до 135,6 квадратного метра, они находятся на первом этаже и имеют отдельный вход.

"Все объекты имеют свободное назначение, что открывает широкие возможности для ведения бизнеса. Здесь можно разместить магазин, аптеку, салон красоты, образовательный центр, пункт выдачи заказов или другие коммерческие объекты на усмотрение победителей аукционов", – сообщил Пуртов.

Помещения находятся в новом многоэтажном доме неподалеку от нескольких лесопарков. Подобные условия создают потенциальные преимущества для привлечения посетителей.

Продавцом выступает казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное департаменту городского имущества. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 2 марта, а сами аукционы пройдут 10 марта. Чтобы принять в них участие, нужно пройти регистрацию на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

В 2025 году Москва реализовала на открытых аукционах 413 нестационарных торговых объектов (НТО). Объекты, реализованные на торгах, расположены в парках (285), на улицах (111) и в подземных пешеходных переходах (17). Самыми популярными лотами стали НТО, расположенные в центре, на юге, востоке, западе и юго-востоке столицы.

Число участников земельно-имущественных торгов в Москве превысило 550 тысяч. За 10 лет на торгах реализовали 95,7 тысячи объектов недвижимости.

