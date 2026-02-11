Бизнесмены приобрели у Москвы свыше 400 нестационарных торговых объектов в 2025 году

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

В 2025 году столица реализовала на открытых аукционах 413 нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Процедура проходит в электронном виде, полностью прозрачна для участников, а места размещения НТО, как правило, имеют высокий пешеходный трафик", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Объекты, реализованные на торгах, расположены в парках (285), на улицах (111) и в подземных пешеходных переходах (17). Они подходят для киосков с мороженым, выпечкой, сладостями, пунктов проката спортинвентаря, зон обслуживания и ремонта, елочных базаров, мест для вендинговых автоматов.

Самыми популярными лотами стали НТО, расположенные в центре, на юге, востоке, западе и юго-востоке столицы. Здесь организовали 307 объектов, указал Пуртов. При этом самым популярными назначением для киоска стало общественное питание – 188 лотов.

"Средняя конкуренция в ходе таких аукционов в 2025 году составила два участника на лот", – резюмировал глава департамента.

Ранее число участников земельно-имущественных торгов в Москве превысило 550 тысяч. За 10 лет на торгах реализовали 95,7 тысячи объектов недвижимости. Популярностью пользуются не только нестационарные торговые объекты – граждане отдают предпочтения квартирам, машино-местам и земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство.

