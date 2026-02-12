Посол РФ заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Россия по-прежнему остается самым главным поставщиком нефти для Индии, несмотря на противодействие западных стран и ситуативное снижение объемов поставок в декабре–январе. Об этом сообщил российский посол Денис Алипов.

Дипломат отметил, что с учетом значительных скидок на российские сорта выгода для нефтеперерабатывающей промышленности Индии очевидна.

"Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры", – приводит РИА Новости слова Алипова.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился остановить покупки нефти из России. По словам главы Белого дома, он обсудил с ним много вопросов, в том числе торговлю и прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

Позже администрация Белого дома приняла решение отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии. Одновременно с этим Трамп пригрозил индийским властям возвращением пошлин, если те продолжат закупать российскую нефть.