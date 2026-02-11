Форма поиска по сайту

11 февраля, 09:00

Политика

В МИД РФ назвали неприемлемым связывание США вопросов торговли с конфликтом на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с изданием Indian Express назвал неприемлемым связывание США вопросов торговли с конфликтом на Украине.

По его словам, Россия не воюет с украинской стороной, а действует в рамках спецоперации, санкционированной Владимиром Путиным. При этом он напомнил, что Москва хочет защитить русских граждан, которые живут на Украине.

Дипломат также обратил внимание, что западное понимание всего происходящего отличается от российского. В связи с этим Россия отвергает или дистанцируется от любых попыток связать одно с другим, уточнил Рябков.

"Не должно быть места для таких санкций и подобных связей. Я надеюсь, что разумные люди, такие как жители Индии, оценят и поймут это в равной степени", – заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился остановить покупки нефти из России. По словам главы Белого дома, он обсудил с ним много вопросов, в том числе торговлю и прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

При этом в ноябре 2025 года Москва стала крупнейшим поставщиком нефти для Нью-Дели с долей рынка более 30%. Российский посол в Индии Денис Алипов говорил о заинтересованности в наращивании взаимных инвестиций в нефтегазовый сектор.

