США ожидают рост импорта Индией американской нефти вместо российской

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Вашингтон ожидает в скором времени увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской. С таким заявлением выступил глава минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News.

"Я уверен, что Индия начнет ребалансировку в течение следующих нескольких недель и месяцев, и мы увидим сокращение (закупок. – Прим. ред.) российской нефти в пользу американской", – заявил Бессент.

В июле президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. Данные меры связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии. Позже американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Министр торговли США Говард Латник отмечал, что Вашингтон может заключить торговую сделку с Индией после отказа от закупок российской нефти.

По данным СМИ, Индия уведомила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. При этом одновременное прекращение поставок нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы на нефтеперерабатывающие заводы Индии может привести к резкому росту мировых цен.