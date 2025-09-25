Bloomberg: Индия выдвинула США условия для отказа от российской нефти

Фото: 123RF/annashalam

Индия уведомила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным журналистов, одновременное прекращение поставок сырой нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии может привести к резкому росту мировых цен.

Уточняется, что НПЗ страны в июле 2025 года платили за российскую нефть в среднем 68,9 доллара за баррель. В это же время стоимость барреля нефти из Саудовской Аравии составляла 77,5 доллара, а из США – 74,2 доллара.

Летом текущего года президент Штатов Дональд Трамп объявил о введении в отношении Индии пошлин в размере 25%. После этого американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 25%.

Позже министр торговли США Говард Латник отмечал, что Вашингтон может заключить торговую сделку с Индией после отказа от закупок российской нефти.

