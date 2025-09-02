Axios: попытки Трампа отдалить Россию, Индию и Китай не принесли результатов

Фото: depositphotos/actionsports

Попытки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай не принесли никаких результатов, сообщил информационный портал Axios.

СМИ отмечает, что столкнувшись "с тарифами и оскорблениями со стороны Трампа", премьер-министр Индии Нарендра Моди "гораздо более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами" во время саммита ШОС в КНР. При этом это был первый за последние 7 лет визит индийского премьера в Китай.

Таким образом Моди дал понять администрации Трампа, что пошлины США в отношении Индии из-за закупок нефти у России не принесут результатов.

Также в статье подчеркивается, что попытки американского президента "вбить клин" между Москвой и Нью-Дели только ускоряют сближение Индии и Китая. Поэтому фотография всех трех лидеров, держащихся за руки на саммите ШОС, является по меньшей мере символическим ударом Трампу.

Ранее министр нефти и газа Индии Сингх Пури заявил, что обвинения в адрес страны в том, что она стала "прачечной" для российской нефти, далеки от истины. По его словам, Индия на протяжении десятилетий занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов. Кроме того, Европа сама перешла на индийское топливо после запрета на российскую нефть.