В США удивились отказу Индии перестать закупать российскую нефть

Фото: depositphotos/carloscastilla

Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил удивление из-за решения Индии продолжать закупки российской нефти. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью политика Bloomberg TV.

"Индия очень легко может получить завтра скидку в 25%, если прекратит покупать российскую нефть. Но они не хотят этого. Они не сдаются", – отметил Наварро.

По его словам, США планируют помешать как Индии, так и Китаю продолжать закупки российских энергоносителей.

Американский президент Дональд Трамп ранее ввел в отношении Индии пошлины в размере 25%. По его словам, он сделал это в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей. Позже Трамп ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%.

В ответ на это МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении ведомства было указано, что правительство четко обозначило свою позицию по этому вопросу.

В свою очередь, посол Индии в России Винай Кумар подчеркнул, что страна продолжит покупать нефть там, где ей выгодно. Решение США о введении пошлин является несправедливым, подчеркнул он.

