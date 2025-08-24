Посол Индии в РФ заявил, что Нью-Дели продолжит покупать нефть там, где выгодно

Фото: 123RF/marisafoto

Индия продолжит покупать нефть там, где ей выгодно, решение Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении страны является несправедливым. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Индии в России Винай Кумар.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество Нью-Дели и Москвы способствовало стабильности на мировом нефтяном рынке. Индийские компании продолжат закупать нефть у того, кто предлагает наиболее выгодные условия.

"Наша торговля основана на рыночных факторах и преследует общие цели обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии", – отметил посол.

Кумар добавил, что решение Вашингтона о вторичных санкциях в отношении Нью-Дели несправедливо, неразумно и необоснованно. Правительство Индии продолжит принимать меры, направленные на защиту национальных интересов страны.

Президент США Дональд Трамп ввел в отношении Индии пошлины в размере 25% в конце июля 2025 года. По его словам, он сделал это в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей. Позже в августе американский президент ввел дополнительную пошлину в отношении Индии, размер которой также составил 25%.

В ответ на это МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении ведомства указано, что правительство четко обозначила свою позицию по этому вопросу и что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечить энергетическую безопасность 1,4 миллиарда индийцев.