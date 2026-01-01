Форма поиска по сайту

01 января, 18:41

Общество

В новогоднюю ночь в Москве родились 44 ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В новогоднюю ночь в московских роддомах и перинатальных центрах появились на свет 44 младенца, из которых 18 мальчиков и 26 девочек. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы все с нетерпением ждем Нового года, ведь это волшебное время, когда сбываются заветные желания. Для многих пар самым долгожданным и ценным подарком стало появление на свет их детей", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Самой первой на свет появилась девочка весом 2 380 граммов. Она родилась ровно в 00:00 1 января в роддоме Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Там же врачи помогли появится на свет самому крупному малышу, вес которого составил 4 240.

При этом самый маленький младенец весом 1 480 граммов родился в роддоме городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова.

"Сейчас все новорожденные отдыхают и набираются сил рядом со своими мамами: за их комфортом и самочувствием тщательно следят опытные московские акушеры-гинекологи, акушерки, неонатологи и детские медсестры. Они в любой момент готовы обеспечить им всю необходимую помощь в полном объеме", – заключила Ракова.

Между тем столичный проект "Стану мамой" помог забеременеть почти 6 тысячам женщин. Самыми активными участницами стали девушки в возрасте от 18 до 24 лет.

В рамках проекта для будущих мам обеспечен полный комплекс специализированной медицинской помощи. В женских центрах доступны планирование и ведение беременности, а также послеродовое наблюдение у выбранного врача.

