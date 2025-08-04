В Москве за первые полгода на свет появились 463 двойни и 4 тройни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За первые 6 месяцев 2025 года в Москве на свет появились 463 двойни и 4 тройни. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня в столице работает уже шесть современных перинатальных центров, где опытные специалисты заботятся о юных пациентах, родившихся раньше срока. Благодаря новым подходам, инновационным методикам и качественному оборудованию в городе выхаживают более 99% младенцев с очень низкой массой тела", – отметила вице-мэр.

Ракова также рассказала о недавно родившихся в перинатальном центре Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского тройняшках. Девочки появились на свет с критически низким весом на 30-й неделе беременности. Они не могли самостоятельно дышать и питаться.

Более 20 суток врачи боролись за их жизни. Затем их вместе с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там малышки 3 недели активно набирали вес и развивались. В настоящее время все четверо выписаны и чувствуют себя хорошо.

Вице-мэр добавила, что столичные перинатальные центры – это современные специализированные клиники, где принимают роды любой степени сложности, а благодаря передовому оборудованию и высокой квалификации врачей выхаживают новорожденных даже с экстремально низкой массой тела. Такие центры открыты на базе ГКБ имени М. П. Кончаловского, ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана, ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, а также в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Ранее стало известно, что проект "Стану мамой" помог забеременеть почти 6 тысячам женщин. Самыми активными участницами стали девушки в возрасте от 18 до 24 лет. В рамках проекта для будущих мам обеспечен полный комплекс специализированной медицинской помощи. В женских центрах доступны планирование и ведение беременности, а также послеродовое наблюдение у выбранного врача.

