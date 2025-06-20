В электронных медкартах московских пациенток стали доступны все данные по ЭКО

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Теперь пациентки московских клиник, проходящие процедуру ЭКО, могут найти всю информацию в своей электронной медкарте. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэра отметила, что последние несколько лет в Москве уделяется особое внимание развитию акушерско-гинекологической помощи. Развитие первого клиентского пути для лечения бесплодия является одним из важнейших направлений работы.

Для того, чтобы снизить волнение пациенток и сделать лечение комфортнее, все данные теперь открыты в электронной медицинской карте.

"Это стало возможным благодаря созданию новой цифровой системы маршрутизации на процедуру ЭКО, которая работает на базе ЕМИАС. Женщины могут в любой момент проверить обновления онлайн. Врачи, в свою очередь, получают исчерпывающую картину истории болезни в одном окне, что ускоряет запуск лечения", – передает слова Раковой Агентство "Москва".

Заммэра также напомнила, что в Москве работает программа поддержки "Стану мамой". Она помогает спланировать беременность женщинам со сниженным уровнем фертильности.

Ранее Ракова заявила, что московскую программу репродуктивного здоровья могут расширить и на другие регионы России, поскольку такие запросы уже есть. При этом заместитель мэра подчеркнула, что Москва первой в стране начала программу по поддержке рождаемости.