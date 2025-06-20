Московскую программу репродуктивного здоровья могут расширить на другие регионы России. Такие запросы уже есть. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам вице-мэра, Москва первой в стране начала программу по поддержке рождаемости. Программа помогает женщинам от 18 до 40 лет осознанно подходить к планированию беременности с учетом своего здоровья.

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