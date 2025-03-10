Почти 2,5 тыс операций выполнены во флагманском центре НИИ Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 2,5 тысячи операций выполнили врачи флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского в гибридных операционных за два года, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, работа в медучреждении выстроена так, чтобы с момента поступления пациента до начала оказания ему помощи проходило минимум времени.

"Для этого мы разработали четкие алгоритмы, используем передовые цифровые решения, а поток поступающих пациентов распределяется по системе "триаж", – отметила Ракова.

Заммэра рассказала, что поддерживать высокие результаты в Склифе врачам помогают две гибридные операционные. Главное преимущество таких комнат – возможность одновременной работы хирургов разных специализаций: сердечно-сосудистых, абдоминальных, нейрохирургов, травматологов и других.

"Благодаря такому подходу пациента не нужно несколько раз погружать в наркоз, чтобы провести отдельные операции", – пояснила она.

Одно из таких хирургических вмешательств, проведенных в гибридной операционной флагманского центра НИИ, спасло жизнь 50-летней пациентке с гигантской опухолью головного мозга. Женщина обратилась за помощью, жалуясь на внезапные судорожные припадки, а также на нарушения движений в левой руке и ноге. Ее госпитализировали с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. После проведенного МРТ врачи обнаружили гигантскую менингиому. Обследование также показало обильное кровоснабжение опухоли.

На фоне показателей врачи приняли решение провести операцию в два этапа. Сначала пациентке перекрыли кровоток в сосудах головного мозга в зоне новообразования. На втором этапе подключились нейрохирурги, которые полностью удалили опухоль с минимальной кровопотерей.

Через 11 дней пациентку выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, без каких-либо двигательных и других нарушений. Все это время она находилась под наблюдением нейрохирургов, нейрофизиологов и неврологов, а ее восстановление проходило под контролем врачей отделения медицинской реабилитации.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за два года работы флагманского центра НИИ Склифосовского в Москве приняли почти 120 тысяч пациентов. Чаще всего, по словам мэра, горожане поступали с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля.

В настоящее время в распоряжении персонала имеются цифровые сервисы ЕМИАС, благодаря которым родные пациентов, находящихся в реанимации, могут получать по СМС основные показатели их здоровья. Еще в центре предусмотрена выдача браслетов с QR-кодом.