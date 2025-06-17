"Мой район. Новости": обновленная поликлиника открылась на улице Верхние Поля

Поликлиника на улице Верхние Поля открылась после реконструкции. Теперь она соответствует единому московскому стандарту. Кабинеты пополнились современным оборудованием, в том числе маммографом, рентген- и УЗИ-аппаратами. Кроме того, стали комфортнее зоны ожидания, а также в здании появился травмпункт.

Таким образом, в районе Марьино полностью обновили все поликлиники. По новому стандарту заработали восемь амбулаторий.

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