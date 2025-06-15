Сергей Собянин рассказал, какие цифровые технологии помогают московским врачам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цифровые технологии помогают столичным врачам в работе. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Они используются на всех стадиях: от записи на прием до постановки диагноза и назначения лечения. Например, в электронной медицинской карте хранятся результаты анализов, протоколы осмотров, назначения и другая информация.

С помощью умной онлайн-записи можно выбрать нужного специалиста в зависимости от цели визита и собрать информацию о жалобах на самочувствие или боль.

В свою очередь, ИИ-саммаризация данных электронной медкарты формирует для врача краткий отчет о цели визита, включающий в себя, в том числе, историю обращений, результаты исследований и назначенные процедуры. Мэр подчеркнул, что данные подстраиваются под конкретный прием.

Медики также активно пользуются системой поддержки. Она предназначена для помощи в постановке как предварительных, так и окончательных диагнозов. Еще один ИИ-сервис анализирует медицинские снимки.

"Уже обработано больше 15 миллионов исследований КТ и МРТ. Умные алгоритмы автоматически расшифровали уже свыше 12 миллионов электрокардиограмм", – обратил внимание градоначальник.

В то же время благодаря сервису проактивного диспансерного наблюдения врачи могут отслеживать состояние пациентов в режиме реального времени. Это позволяет своевременно приглашать пациентов на внеплановые приемы и корректировать лечение.

Телемедицинский сервис используется для проведения дистанционных консультаций и выдачи рецептов на некоторые лекарства.

Также Собянин рассказал и о принципе цифровой клиники. После его внедрения бумажные медицинские формы заменили электронными. Теперь медперсонал имеет онлайн-доступ к данным пациентов, что экономит более 30% его времени.

К настоящему моменту платформа "МосМедИИ" работает уже в 71 регионе. По словам главы города, врачи со всей страны получили доступ к московским ИИ-сервисам.

"Единая цифровая платформа здравоохранения развивается с 2011 года, а созданные на ее базе цифровые сервисы ускоряют постановку диагнозов, повышая качество оказания медицинской помощи", – резюмировал он.

В честь Дня медицинского работника Собянин выпустил поздравительную телеграмму. Он отметил их самоотверженность, а также глубокие знания и чуткость. Мэр подчеркнул важность работы врачей для развития столичного здравоохранения и поблагодарил медиков за профессионализм.

Поздравление и благодарность медицинским работникам ранее выразил Владимир Путин. Президент назвал данный праздник хорошей возможностью для россиян выразить свою признательность докторам, фельдшерам, медицинским сестрам и нянечкам за преданность своей работе, профессионализм, талант и отзывчивость.