Арт-объекты для отправки благодарностей медработникам появились в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве появились арт-объекты для отправки благодарностей медработникам. Поздравления будут отображаться на центральной инсталляции в виде огромного сердца на Манежной площади, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила вице-мэр, город готовит масштабную программу ко Дню медицинского работника 15 июня.

"Работники московского здравоохранения – настоящие герои нашего города. Врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал – все они ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы", – сказала Ракова.

По ее словам, арт-объекты откроются в "Музеоне", на ВДНХ и Патриарших прудах. Нажав на них любой желающий сможет отправить свое спасибо.

Кроме того, москвичи смогут запустить водный фонарик в знак уважения к специалистам медицинской сферы. Также в день праздника портреты врачей Москвы и благодарности жителей зажгутся на медиафасадах по всему городу.

Праздничными декорациями украсят фасады учреждений здравоохранения, а 15 июня медработников бесплатно угостят мороженым у фонтана в ГУМе.

В городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова 11 июня также пройдет камерный концерт для медицинских работников.

В преддверии праздника вручили награды победителям XXI премии Москвы в области медицины. Лауреатом стал проект "Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока" от Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Медики внедрили в клиники Москвы технологии, позволяющие лечить поражения магистральных церебральных артерий, аневризмы, аномалии Киммерле, разные сосудистые и опухолевые заболевания головы и шеи.