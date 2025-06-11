11 июня, 14:54Город
Арт-объекты для отправки благодарностей медработникам появились в Москве
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы
В Москве появились арт-объекты для отправки благодарностей медработникам. Поздравления будут отображаться на центральной инсталляции в виде огромного сердца на Манежной площади, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как пояснила вице-мэр, город готовит масштабную программу ко Дню медицинского работника 15 июня.
"Работники московского здравоохранения – настоящие герои нашего города. Врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал – все они ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы", – сказала Ракова.
По ее словам, арт-объекты откроются в "Музеоне", на ВДНХ и Патриарших прудах. Нажав на них любой желающий сможет отправить свое спасибо.
Кроме того, москвичи смогут запустить водный фонарик в знак уважения к специалистам медицинской сферы. Также в день праздника портреты врачей Москвы и благодарности жителей зажгутся на медиафасадах по всему городу.
Праздничными декорациями украсят фасады учреждений здравоохранения, а 15 июня медработников бесплатно угостят мороженым у фонтана в ГУМе.
В городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова 11 июня также пройдет камерный концерт для медицинских работников.
В преддверии праздника вручили награды победителям XXI премии Москвы в области медицины. Лауреатом стал проект "Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока" от Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Медики внедрили в клиники Москвы технологии, позволяющие лечить поражения магистральных церебральных артерий, аневризмы, аномалии Киммерле, разные сосудистые и опухолевые заболевания головы и шеи.
Столичные учреждения здравоохранения украсят ко Дню медработника