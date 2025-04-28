Собянин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников столичной скорой помощи с профессиональным праздником.

"Вы каждый день спасаете жизни – самоотверженно и преданно делу. Спасибо!" – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что московская скорая помощь по праву является одной из лучших экстренных служб в мире как по времени приезда на вызов, так и по скорости доставки пациентов в стационар. Все это стало возможным благодаря сотрудникам службы и системной работы столичных властей. В частности, при помощи цифровизации, модернизации службы "103", закупки современного оборудования и обновления автопарка.

"Вместе с Горьковским автозаводом эксперты Московской скорой разработали инновационный автомобиль скорой помощи на базе "Газели NN". Каждая деталь салона продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов", – сказал градоначальник.

Пространство внутри автомобиля стало еще более просторным, благодаря чему врач и фельдшер смогут стоять здесь в полный рост. Носилки получили увеличенную амплитуду движения. Система креплений и поворотно-складные кресла открывают доступ к пациенту с любой стороны.

"Рейлинговая система позволяет надежно фиксировать оборудование и легко его снимать. Улучшенное освещение, эргономичная компоновка, стеллажная система полок и увеличенное количество мест хранения создают комфортные условия для работы в любых ситуациях", – добавил Собянин.

При этом в карету скорой помощи получилось интегрировать телемедицинские технологии. Например, система передает в Центр критических состояний данные с дефибриллятора-монитора, что позволяет специалистам оценивать состояние пациента и давать рекомендации выездной бригаде.

Первые 80 машин заступят на дежурство на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова уже к 1 мая. Новинки собраны преимущественно из российских комплектующих.

"Продолжаем развивать московскую скорую помощь. Создадим современный флагманский диспетчерский центр с симуляционным учебным комплексом – одним из лучших в стране", – добавил градоначальник.

В честь Дня работника скорой медицинской помощи в московском метро запущен тематический поезд, оформленный информацией о работе скорой помощи Москвы. Внутри можно узнать об истории медиков и об аппаратах, таких как автоматическая компрессия, кислородный баллон и редуктор-ингалятор. Также в вагонах можно прочитать истории медиков. При этом в поезде, посвященном 105-летию скорой медицинской помощи, пассажирам раздают карты "Тройка".

