Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова в столичном районе Царицыно.

Мэр напомнил о завершившейся программе реконструкций приемных отделений и строительства флагманских центров, которая затронула все крупные медучреждения города. Благодаря ей миллион москвичей, ежегодно нуждающихся в экстренной помощи, теперь смогут получать ее более эффективно и оперативно.

"Клиника Буянова, одна из крупнейших в городе, получила флагманский центр, который, помимо экстренной помощи, будет новым технологическим ядром клиники и позволит, конечно, качественно улучшить работу всего клинического комплекса", – сказал градоначальник.

В честь этого Собянин поздравил сотрудников больницы и поблагодарил их за труд.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, открывшийся центр расположен на территории стационара по Бакинской улице. Четырехэтажное здание, площадь которого достигает 15,2 тысячи "квадратов", соединено с главным корпусом больницы отапливаемым переходом.

В нем работают более 450 специалистов, включая 186 врачей, 247 медсестер и 21 сотрудника прочего персонала. Корпус рассчитан на ежедневный прием до 200 пациентов.

Благодаря современным технологиям и оборудованию врачи могут проводить сложные операции и оказывать помощь на высоком уровне. Например, в клинике есть девять операционных, а рядом с ним – вертолетная площадка для пациентов, доставляемых санитарной авиацией.

Также уточняется, что после открытия центра начнется благоустройство прилегающей к нему территории.

На сегодняшний день в Москве уже работают шесть таких центров, где пациенты получают всю необходимую помощь в первые часы после поступления. Более того, в других больницах города одновременно с ГКБ имени Буянова также были отремонтированы приемные отделения.

С момента открытия флагманских центров в 2023 году они приняли более 566 тысяч пациентов, врачи там провели свыше 100 тысяч операций. Средняя скорость оказания медицинской помощи увеличилась в 1,5 раза, благодаря чему 70% пациентов получают полный диагноз и лечение в течение двух часов, заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее в столице стартовала реставрация 10-го корпуса Морозовской больницы в рамках модернизации. Здание является объектом культурного наследия. Специалисты обновят фасад, кровлю, кирпичную кладку стен и полы.

До этого в Москве завершились основные работы по капремонту корпуса № 2 ММНКЦ имени Боткина. Строители усилили конструкции здания, заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также сделали перегородки на этажах.

