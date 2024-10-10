Основные работы по капремонту корпуса № 2 ММНКЦ имени Боткина завершены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основные работы по капитальному ремонту корпуса № 2 ММНКЦ имени Боткина завершились в Москве. Об этом пресс-служба комплекса горхозяйства столицы сообщила в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что трехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров построили в 1909 году и достраивали до 1937-го. Его инженерные системы и некоторые конструкции устарели, в связи чем и было решено провести капремонт. Корпус № 2 является объектом культурного наследия, поэтому в нем выполнили реставрацию, уточнил он.

В рамках работ специалисты усилили конструкции здания, отремонтировали покрытия, обновили стропильную систему и покрытие кровли, заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, а также сделали перегородки на этажах, навесные потолки и каменные подоконники.

Помимо этого, они привели в порядок фасад корпуса, сохранили карнизы, горизонтальный графический руст на уровне первого этажа и металлические козырьки над входами, восстановили лестницы, отреставрировали метлахскую плитку и оштукатурили на лестничных пролетах своды Монье.

Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца года территории некоторых московских стационаров благоустроят. Так, около больницы имени Ерамишанцева сделают мультисенсорный сад для реабилитации, а для пациентов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи смонтируют уличный лифт. Также возле каждого медучреждения установят навигационные модули и новые фонари.