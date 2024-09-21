Собянин: новый этап модернизации проведут в клиническом центре имени Логинова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый этап модернизации проведут в МКНЦ имени А.С. Логинова. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В августе прошлого года здесь начал принимать пациентов ультрасовременный лечебно-диагностический комплекс. Его открытие – ключевое событие в формировании онкологической службы столицы по новому стандарту. За год здесь прошли лечение больше 180 тысяч пациентов", – говорится в его публикации.

Теперь предстоит провести работы на базе второго и третьего корпусов, отметил мэр. Здесь планируют обновить внутренние коммуникации, системы противопожарной безопасности и вентиляции. Проектом модернизации предусмотрено обновление отделки и мебели, установка лифтов и создание условий для маломобильных пациентов. Также будут обустроены зоны отдыха.

Кроме того, в корпусах начнет работать дневной стационар, будут развернуты два операционных блока и профильные отделения, резюмировал Собянин.

С начала 2024 года в стационарах и поликлиниках Москвы уже установили свыше 370 единиц новейшей медицинской техники.

Так, столичным медикам были переданы 52 рентген-аппарата последнего поколения. Они обладают высокой точностью исследований при минимальной лучевой нагрузке. Также врачи получили 14 компьютерных и 22 магнитно-резонансных томографа, 26 маммографов, 8 ангиографов и 254 аппарата УЗИ. В том числе в клиники передали портативные устройства, использование которых позволяет проводить исследования у постелей пациентов.

