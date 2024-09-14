Собянин: более 370 единиц новейшей медтехники установили в медучреждениях Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 370 единиц новейшей медицинской техники установили в стационарах и поликлиниках Москвы с начала 2024 года, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В их числе столичным медикам были переданы 52 рентген-аппарата последнего поколения. Они обладают высокой точностью исследований при минимальной лучевой нагрузке. Также врачи получили 14 компьютерных и 22 магнитно-резонансных томографа, 26 маммографов, 8 ангиографов и 254 аппарата УЗИ. В том числе в клиники передали портативные устройства, использование которых позволяет проводить исследования у постелей пациентов.

Вместе с тем поставщики техники занимаются ее обсуживанием и ремонтируют аппараты в случае необходимости на протяжении всего периода использования устройства.

Модернизация оборудования ведется в столице непрерывно, подчеркнул мэр. Так, в общей сложности за несколько лет в московских больницах полностью обновили эндоскопические и лапароскопические устройства.

В стационары было направлено около 4 тысяч единиц техники. Кроме того, за период, прошедший с 2022 года, 5 тысяч устройств передали кардиологической службе больниц и поликлиник, а в 2023 году власти Москвы обновили там хирургическое оборудование, резюмировал Собянин.

Вместе с тем порядка 60% московских больниц объединены единой лабораторной информационной системой. В среднем ЛИС обрабатывает свыше 650 тысяч лабораторных исследований в день. Систему можно адаптировать почти к любому лабораторному оборудованию.