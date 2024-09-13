Единая лабораторная информсистема работает в 60% столичных стационаров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 60% московских больниц объединены единой лабораторной информационной системой (ЛИС). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Вице-мэр напомнила, что в январе 2023 года пилотный проект по внедрению единой ЛИС запустили в шести столичных стационарах, тем самым упростив работу врачей и сотрудников лабораторной службы, а также повысив качество диагностики в больницах.

Раньше в стационарах Москвы, продолжила Ракова, результаты анализов пациентов обрабатывались и хранились в разных информсистемах или на бумаге. Теперь благодаря ЛИС результаты исследований попадают в историю болезни пациента, находящегося в больнице.

Кроме того, внедрение новой системы позволит привести работу всех лабораторий к единым стандартам, автоматизировать процессы приема, учета и обработки заказов на исследования, а также контролировать их выполнение и получение результатов, уточнила заммэра.

По словам Раковой, в среднем ЛИС обрабатывает свыше 650 тысяч лабораторных исследований в день. Систему можно адаптировать почти к любому лабораторному оборудованию. Она работает со всеми видами исследований, кроме цитологических и гистологических, добавили в пресс-службе комплекса соцразвития.

Ранее сообщалось, что в столичной медицине открыли новое направление в работе IT-технологий. Теперь искусственный интеллект помогает медикам в диагностике проблем с позвоночником.

Сервис находит и оценивает на рентгенограммах смещение позвонков. Нейросеть проводит измерения и оставляет пометки для врача, что существенно экономит время.