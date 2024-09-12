Столичные врачи будут использовать ИИ для диагностики заболеваний позвоночника

Новое направление в работе IT-технологий в медицине открыли в столице. Искусственный интеллект теперь помогает врачам и в диагностике проблем с позвоночником. Сервис обнаруживает и оценивает на рентгенограммах смещение позвонков.

Нейросеть проводит измерения и делает пометки для врача, что значительно экономит время, а значит больше пациентов получат качественную и быструю помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.