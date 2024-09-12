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Новости

12 сентября, 07:45

Технологии

Столичные врачи будут использовать ИИ для диагностики заболеваний позвоночника

Столичные врачи будут использовать ИИ для диагностики заболеваний позвоночника

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о современных методиках лечения

"Интервью": Алексей Шабунин – об уникальных операциях на сердце, которые делают в Москве

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о проведенных пересадках сердца

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал об особенностях урологического центра

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о работе флагманского медучреждения

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о развитии больницы

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Новое направление в работе IT-технологий в медицине открыли в столице. Искусственный интеллект теперь помогает врачам и в диагностике проблем с позвоночником. Сервис обнаруживает и оценивает на рентгенограммах смещение позвонков.

Нейросеть проводит измерения и делает пометки для врача, что значительно экономит время, а значит больше пациентов получат качественную и быструю помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинатехнологиивидеоАнастасия Бородина
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