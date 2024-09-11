Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о развитии больницы

Как рассказал директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина, академик РАН Алексей Шабунин, больница всегда объединяла выдающихся врачей и ученых. Это послужило фундаментом для больших достижений.

Так, в 2015 году был открыт симуляционный центр, в котором прошли стажировки более 60 тысяч столичных врачей.

Большое интервью с Алексеем Шабуниным выйдет в среду, 11 сентября, в эфире телеканала Москва 24.