Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 75 миллионов раз москвичи и гости столицы воспользовались четвертым Калужско-Нижегородским диаметром МЦД, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Ровно год назад мы запустили четвертый диаметр МЦД", – отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, МЦД-4 стал самым протяженным диаметром города, достигнув 86 километров в длину. Он связал подмосковную Апрелевку и микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Москвой. Около 70% от общего числа станций, а именно 25 – это московские городские вокзалы.

Градоначальник также напомнил, что по МЦД ходят современные поезда, один из таких, "Иволгу 4.0", запустили на маршрут в мае. Полностью обновить подвижной состав МЦД планируется до конца 2025 года.

Ранее для удобства пассажиров был открыт пешеходный переход, связавший жилые кварталы с парком у Нижнего Царицынского пруда. Переход прошел под путями МЦД-2 и Каспийской улицей в Царицыне. Длина нового сооружения составляет 100 метров.

