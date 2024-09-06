Ликсутов: Ленинградский вокзал могут реконструировать за год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы постараются реконструировать Ленинградский вокзал за год с небольшим, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире "Авторадио".

"Он временно закрыт, но зато мы за короткий период, постараемся за год с небольшим, полностью привести его в порядок. Сделаем его новым, современным", – сказал заммэра.

По его словам, ремонт сделает его лучшим железнодорожным вокзалом в России.

11 августа в Москве стартовал ремонт здания Ленинградского вокзала. Его планируют интегрировать в систему столичного транспорта. Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы вокзала, но маршруты прохода к ним изменились.

Стремительному развитию транспортного комплекса столицы способствует запрос москвичей на высочайший уровень сервиса и налаженный механизм обратной связи московского Дептранса с жителями. Об этом ранее заявил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин. Он подчеркнул, что город сегодня оказывает беспрецедентную поддержку разработчикам новых технологий, благодаря чему в столице реализуются по-настоящему прорывные проекты.