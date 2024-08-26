Алексей Кучмин: беспилотный транспорт – наше недалекое будущее

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Столь стремительному развитию транспортного комплекса столицы способствует запрос москвичей на высочайший уровень сервиса и налаженный механизм обратной связи московского Дептранса с жителями. Об этом заявил инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин по итогам посещения выставки "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030".

"Говоря о достижениях московского транспорта, я имею в виду не только метро, которое давно стало узнаваемым брендом во всем мире. Столица активно переходит на экологичный транспорт, это касается и электробусов, и электросудов, курсирующих по Москве-реке, у нас также появляются комфортные высокоскоростные поезда", – отметил Алексей Кучмин.



Он подчеркнул, что город сегодня оказывает беспрецедентную поддержку разработчикам новых технологий, благодаря чему в столице реализуются по-настоящему прорывные проекты.

"Я внимательно слежу за созданием и испытаниями беспилотного транспорта, в том числе общественного. Совсем недавно в Москве был открыт Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий, а в начале августа правительство РФ разрешило властям Москвы и Санкт-Петербурга в течение трех лет испытывать беспилотные трамваи, перевозя пассажиров", – рассказал Кучмин.

По его словам, автономный транспорт в первую очередь призван минимизировать аварийность.



"Уверен, что скоро мы будем свидетелями автономного управления поездами метро. Такие технологии уже применяются в разных странах и доказали свою эффективность. Однако внедрение беспилотных технологий требует соответствующей адаптации законодательной базы. Согласно действующим правилам дорожного движения, транспортными средствами должны управлять водители. И для проведения испытаний вводятся экспериментальные правовые режимы. Пока не закрыт вопрос, кто будет нести ответственность за ДТП с беспилотными машинами – над этим тоже ведется активная работа. Вместе мы приближаем наше отчасти беспилотное будущее", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что первые пассажиры смогут проехать на беспилотном трамвае в Москве в сентябре. На это время запланированы тестовые поездки.

Движением транспортное средство будет управлять самостоятельно – за действиями трамвая проследит водитель. Первые испытания этого транспорта начались в мае на маршруте № 10 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". Он прошел уже около 400 километров.