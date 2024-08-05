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05 августа, 07:15

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Фестиваль "Москва 2030" показал, какой будет столица через шесть лет

Фестиваль "Москва 2030" показал, какой будет столица через шесть лет

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Первые гости масштабного столичного фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогли заглянуть в будущее города через шесть лет.

Одна из основных локаций находится в ЦВЗ "Манеж". Главная тема этой экспозиции – транспорт. Посетителям показывают беспилотные трамваи, умные турникеты в метро, электромобили "Атом" и прототип "Молнии". Кроме того, там можно совершить интерактивное путешествие по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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