Фестиваль "Москва 2030" показал, какой будет столица через шесть лет

Первые гости масштабного столичного фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогли заглянуть в будущее города через шесть лет.

Одна из основных локаций находится в ЦВЗ "Манеж". Главная тема этой экспозиции – транспорт. Посетителям показывают беспилотные трамваи, умные турникеты в метро, электромобили "Атом" и прототип "Молнии". Кроме того, там можно совершить интерактивное путешествие по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

