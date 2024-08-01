Сергей Собянин рассказал о начале строительства комплекса "ВДНХ ЭКСПО"

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Сергей Собянин объявил о начале строительства нового конгрессно-выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО".

Объект, по словам градоначальника, даст новый толчок к развитию Выставки. Площадь комплекса составит около 240 000 квадратных метров, что позволит проводить более 200 крупных мероприятий за год.

Здесь же обустроят пять выставочных залов площадью 46 600 "квадратов", два конгресс-зала на тысячу и 720 мест, а также концертный зал на 2 500 мест. Рабочие возведут более 20 конференц-залов различной вместимости, подземную парковку на тысячу мест, рестораны, фудкорты, буфеты и зоны отдыха. Завершить работы планируется в 2026 году.

Также мэр поздравил всех с юбилеем ВДНХ и подчеркнул, что благодаря форуму "Россия" на Выставке побывали 35 миллионов человек.

"ВДНХ (комплекс. – Прим. ред.) прошел огромный, трудный, сложный путь возрождения за последние годы. Установили общественные пространства, историческое наследие, которое досталось нам от предыдущих поколений, создали новые музеи, культурные центры", – указал он.

Ранее Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума "Россия" сказал, что ее продолжением станут филиалы национального центра "Россия". Последние будут созданы в различных регионах РФ.

