Выставка коммунальной спецтехники проходит на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Выставка спецтехники городских служб открылась на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в спорткомплексе "Лужники". Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"На этом масштабном мероприятии расскажем москвичам, как устроена столичная инфраструктура и организована работа коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представлены около 100 единиц современной автомобильной, дорожно-строительной, коммунальной и спасательной техники. Также туда вошли крупногабаритные и небольшие машины для уборки улиц, нанесения дорожной разметки и укладки асфальта, снегоболотоход, пожарные и аварийно-спасательные автомобили и мотоциклы.

Посетители смогут увидеть вертолет Ка-32А11BC, который задействуют в ликвидации крупных пожаров, и пожарный автомобиль "Водолей". Он может подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстояние до 1,2 километра.

В ходе экскурсий специалисты расскажут о возможностях спецтехники, а посетителям разрешат побывать внутри машин.

Вместе с тем посетителям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" представят экскаватор-шоу. Для гостей покажут, как машинист может виртуозно управлять экскаватором. Например, он попробует открыть с помощью ковша стеклянную бутылку газированной воды и разольет ее по стаканам, разрежет яблоко ножом, закрепленным к ковшу, закроет спичечный коробок и многое другое. Каждое действие машинист выполнит всего за несколько минут.

