Собянин пригласил москвичей на масштабный форум-фестиваль "Москва 2030"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал, что форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" был задуман как диалог с москвичами. Об этом он написал в своем личном блоге.

"Не раз говорил о том, что стратегической целью развития Москвы является создание лучшего города среди крупнейших мегаполисов мира. Это амбициозная, но в то же время реальная и достижимая цель. Особенно если рассматривать ее не в качестве конечной точки, а как постоянное движение вперед", – написал он.

Собянин подчеркнул, что за прошедшие годы была пройдена уже немалая часть пути, и отметил, что достижения мотивируют не сбавлять темп. Он выразил мнение, что устойчивое развитие города является ключевым условием успешного противостояния санкционному давлению, с которым страна столкнулась в последние годы. Сильная Москва является надежным тылом и опорой России, заявил мэр.

Градоначальник напомнил, что в конце 2023 года поставил задачу разработать стратегии развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы Москвы до 2030 года, о которых можно прочитать в его блоге.

"Но правильно говорят – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому с 1 августа по 8 сентября в городе проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", – написал он.

Собянин рассказал, что проект был организован и задуман как масштабный диалог с москвичами о будущем любимого города. На форуме все желающие смогут узнать о достижениях и планах развития Москвы, а также высказать свои идеи и предложения.

Экспозиции, посвященные технологиям и знаниям, градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде, комфорту повседневности и высоким скоростям будут развернуты на более чем 30 площадках и в более чем 200 тематических зонах в центре и в самых разных районах Москвы. Афишу можно посмотреть на сайте.

Градоначальник рассказал, что гостям форума предложат заняться стрит-артом и посетить показы российских и зарубежных фильмов, прогуляться в голографическом лесу и покататься на электрокарах, проверить уровень финансовой грамотности и при помощи VR-технологий попробовать себя в различных профессиях.

Посетители смогут погрузиться в метавселенную ВДНХ и на площадках в 10 московских парках узнать больше о том, как развиваются электронные сервисы столицы. Для всех желающих предложат продукцию столичных производителей – участников проекта "Сделано в Москве", а также дадут потренироваться в управлении разными видами городского транспорта и создать собственный дизайн-проект станции метро.

На площадках форума будут развернуты развернуты пункты самой крупной городской благотворительной акции "Москва помогает". Собянин назвал поддержку участников СВО и жителей новых регионов одной из важнейших тем форума.

В рамках мероприятий пройдут многочисленные дни открытых дверей, где познакомиться со своей работой всех желающих пригласят сотрудники 50 ключевых объектов городской инфраструктуры.

Всего с 1 августа по 8 сентября пройдет свыше 35 тысяч мероприятий, среди которых экскурсии, лекции, практикумы, дискуссии, презентации различных городских проектов и многое другое. Организовывать форум помогают более пяти тысяч волонтеров.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" открылся 1 августа и продлится до 8 сентября. В рамках фестиваля каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности.

Посетители форума смогут узнать о футуристических проектах, а также познакомиться с передовыми технологиями и городскими программами, которые преображают город.

