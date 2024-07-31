Москва 24 установит станции "телепортации" на форуме "Территория будущего"

Фото: Рендер "Телепорт М24"/"Территория будущего. Москва 2030"

Москва 24 станет частью форума "Территория будущего. Москва 2030" и представит два телевизионных проекта, установив станции "телепортации".

Комплекс был создан телеканалом вместе с российской IT-компанией для освещения событий "Территории будущего". Он позволит журналистам выходить в прямой эфир без участия съемочной группы.

Кроме того, его оснастили российским программным обеспечением, сенсорной панелью, системами записи, приема и передачи эфира, а также другим современным телекоммуникационным оборудованием. Новинка не имеет аналогов на рынке.

"Телепорт М24" работает не только как репортажная станция, но и способен транслировать на экране различный видеоконтент, благодаря которому посетители смогут узнать, каким телевидение может стать уже завтра. Кроме того у гостей будет возможность узнать о предстоящих событиях форума-фестиваля, о стратегиях развития Москвы до 2030 года.

Так, виртуальный ассистент "Москва 2030" поможет заглянуть в недалекое будущее и расскажет о планах города по развитию транспорта, здравоохранения, туризма и других сфер. "Телепорты" будут размещены на флагманских площадках фестиваля.

Кроме того, Москва 24 развернет открытую студию, где будет проходить запись интервью различных спикеров и участников фестиваля. Ее разместят в парке "Зарядье".

Ранее стало известно, что на другой фестивальной площадке в спортивном комплексе "Лужники" гости узнают не только о флоре и фауне города и четырех особо охраняемых природных территориях столицы, но и о контроле качества воздуха и новых междисциплинарных подходах в экологии. Здесь же можно будет увидеть инсталляции в виде силуэтов животных, обитающих в Москве.

