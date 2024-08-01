Стартовал масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители форума смогут узнать о футуристических проектах, а также познакомиться с передовыми технологиями и городскими программами, которые преображают город. На фестивале также будут представлены инновации и достижения в области московской промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.

Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация. Узнать расписание мероприятий и зарегистрироваться для их посещения можно на сайте.

Так, в парке "Зарядье" пройдут мероприятия о культурном потенциале города. Например, для гостей подготовили музыкальную программу с участием двух десятков российских и зарубежных исполнителей, выступление которых будет сопровождаться световым шоу. Также пройдут киносеансы и модные показы, лекции и паблик-токи.

Кроме того, в парке будет организована выставка медиаарта "Город света", которая позволит узнать немного больше об искусстве Москвы будущего, а в арт-пространстве "Паркинг Галереи" в подземной части "Зарядья" откроется мультимедийная экспозиция о градостроительстве "Город будущего" и выставка техники "Машины, создающие города".

Также специально для форума было доставлено оборудование, применяемое в ходе строительства метро.

Кроме того, с 23 по 29 августа в парке запланирован масштабный просветительский марафон, в рамках которого проведут свыше 150 мероприятий – квизы, лекции, деловые игры, мастер-классы, кинолектории и встречи с популярными блогерами. Эксперты расскажут о планировании и ведении семейного бюджета, правилах безопасного инвестирования, правах потребителей и многом другом.

Для детей составили отдельную программу. Так, им покажут познавательные мультфильмы и предложат поучаствовать в деловых играх. Например, они узнают, как безопасно пользоваться банковскими картами и что необходимо делать, чтобы накопить на мечту.

На выставке в "Винзаводе" 12 августа гости смогут узнать о профессии строителя. Экспозиция впервые объединит образ строителя сквозь времена – от 1930-х годов до современности. Кроме того, там можно будет посмотреть на уникальные плакаты и графику советского периода, а также работы Константина Батынкова, Алексея Каллимы и многих других.

С 23 по 28 августа откроется также Московская международная неделя кино. На 100 площадках в Москве будет организовано свыше 300 показов российских и зарубежных фильмов, экскурсий, мастер-классов, концертов и шоу.

Посетители фестиваля смогут окунуться в город будущего на территории Гостиного Двора, где с 3 августа расскажут о медицине, образовании, социальных инновациях Москвы. Кроме того, в Доме культуры "ГЭС-2" состоятся лекции об урбанистике и комфортной городской среде, а на Тверском бульваре отечественные дизайнеры и благотворительные НКО подготовили пространство красоты и доброты.

На Тверской площади гости форума смогут узнать о традициях чаепития, а посмотреть на модель жизни в мегаполисе с точки зрения креативных индустрий можно в арт-пространстве "Красный Октябрь".

В свою очередь, на Болотной площади начнет работу маркет "Сделано в Москве", где представят свыше 20 тысяч товаров, выпускаемых сейчас в Москве. На главной сцене для посетителей фестиваля будут выступать музыканты, а также проведут различные розыгрыши. Более того, желающие смогут посетить экскурсии на заводы, создающие одежду, косметику и товары для дома.

На площади Революции гости смогут прочувствовать расслабляющую атмосферу лета у бассейнов, в которых плавают карпы-драконы. А по соседству, на Манежной площади, можно увидеть интерактивную экспозицию IT-решений "Цифровые технологии Москвы", организованную в честь 30-летия Рунета.

Жители и гости столицы также могут попасть в метавселенную главной выставки страны – ВДНХ и узнать поподробнее о высокотехнологичных проектах Москвы. Там также ждут всех посетителей на кулинарных мастер-классах от шеф-поваров столичных ресторанов.

Для семейных пар начнет работу в Центральном выставочном зале "Манеж" интерактивная экспозиция "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030", в рамках которой можно узнать многое о развитии транспортного комплекса Москвы до 2030 года. Перед зданием Манежа перед гостями предстанут поезда "Иволга 4.0", "Москва-2024" и обновленный электробус "КамАЗ". Каждый сможет почувствовать себя машинистом, войдя в кабину водителя и потрогав различные рычаги.

В парке "Музеон" в рамках программы "Мой район" будут продемонстрированы элементы современной городской среды для образования, работы, отдыха, просвещения и занятий спортом. Также столичный департамент культурного наследия проведет здесь мастер-классы по реставрации и археологии и профориентационные игры.

Молодежная атмосфера будет царить в Парке Горького, где пройдут мастер-классы и футуристичные дискотеки, а также во флешмобы и световые шоу. Для желающих построить успешную карьеру рядом с музеем "Гараж" будет открыт павильон столичного управления кадровых сервисов "Лестница в будущее". Там молодые специалисты смогут узнать об этапах профессионального пути в правительстве Москвы. Кроме того, посетителям предложат примерить на себя городские профессии в VR, выиграть призы за участие в квестах, а также посмотреть на созданную нейросетью Москву будущего.

В "Лужниках" откроется мультиспортивная площадка с 18 тематическими зонами, связанными с разными видами спорта (пляжным футболом, волейболом, настольным теннисом и другими активностями). Для маленьких посетителей сделали строительную игровую площадку с краном высотой 8 метров, горками, полосой препятствий и веревочным парком.

Кроме того, дети смогут принять участие в мастер-классах для различных возрастных групп, а в День строителя и День знаний там запланированы концерты юных блогеров.

На территории "Лужников" комплекс городского хозяйства организует свой фестиваль и павильон "Экономика Москвы". Гостям расскажут о достижениях одной из самых крупных экономик мира, а также проведут интерактивные игры и викторины. При этом там же для посетителей будет выставлено примерно 100 образцов спецтехники коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона.

Погрузиться в научные достижения города и технологии будущего можно в инновационном центре "Сколково", где пройдет фестиваль "Портал 2030–2050". Там организуют различные конференции мировых футурологов, арт-выставку и мультимедийное шоу. Кроме того, гости смогут потанцевать под электронную музыку или обучиться зимним видам спорта.

Желающих побольше узнать о развитии столичной промышленности встретят в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Так, с 10 августа там пройдет выставка "Москва промышленная. Город будущего", в рамках которой будут представлены новинки отечественного автопрома, авиастроения, достижения в космической сфере, фармацевтике и других отраслях. Посетителям выставки также предложат поучаствовать в мастер-классах по управлению мини гоночными автомобилями или изготовлению портретов из микроэлементов.

Попробовать свои силы в благотворительности можно на площадках ресурсного центра "Мосволонтер", одна из которых – "Столица добрых дел" – открылась в районе Щукино. Там для гостей проведут интерактивные игры, где любой желающий сможет почувствовать себя в роли волонтеров и познакомиться с основными принципами добровольческой деятельности.

Кроме того, в Северном Бутове откроется фотостойка с нейросетью "Ты – суперволонтер". Она поможет увидеть себя со стороны в образе волонтера.

Также с 1 августа по 8 сентября будет организован свыше 50 столичными НКО благотворительный маркет, где можно купить различные вязаные игрушки, текстиль, посуду и другие сувениры. Все средства от их продажи пойдут на помощь детям, людям старшего возраста, многодетным семьям и животным.

В рамках открытия форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", которое пройдет 1 августа в "Зарядье", для гостей подготовили масштабную музыкальную программу, посвященную передовым технологиям и инновациям. Так, в этот день выступит знаменитая пианистка Валентина Лисица. Ее выступление будет сопровождаться впечатляющим световым шоу. В 21:00 начнется концерт-медитация "Рахманинов-терапия".

