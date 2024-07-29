Элджей и Cream Soda станут хедлайнерами программы "Москва 2030: фестиваль на Октябре"

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Элджей и Cream Soda выступят на программе "Москва 2030: фестиваль на Октябре", которую организуют в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Программа пройдет с 1 августа по 8 сентября на территории "Красного Октября". В его основу лег соларпанк с концепцией экологичного, комфортного и безопасного города. На форуме представят несколько тематических площадок, на каждой из которых организаторы покажут отдельные аспекты жизни в большом городе.

Горожан ждут открытые лектории, спортивные зоны, экскурсии, арт-перфомансы, а также стрит-арт площадки, на которых каждый желающий сможет создать собственное уличное произведение.

Помимо этого, в "Красном Октябре" начнет работу "Брикет Маркет: Еда и культура", итоги которого будут подводиться каждый вечер на главной сцене. Там же по будням будут выступать артисты с произведениями классической музыки, театра, танцев и поэзии. При этом в выходные сцену займут такие известные артисты, как Элджей, Zoloto, Cream Soda и многие другие, а также виртуозы джазовой музыки.

Кроме того, в рамках форума откроется маркет будущего "Сделано в Москве" на Болотной площади. Гостей познакомят и с достижениями столичных предпринимателей. Им расскажут о трендах в индустрии моды, красоты, дизайна и других креативных сферах.

Предприниматели представят широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, одежды для всей семьи, детских игрушек, мебели, текстиля и декора для дома, а также продуктов питания.

