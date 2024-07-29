Форум-фестиваль "Москва 2030" откроет маркет будущего "Сделано в Москве"

Фото: moscow2030.mos.ru

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" откроется маркет будущего "Сделано в Москве". Гости смогут его посетить на Болотной площади с 1 августа по 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные дни, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Маркет организуют в рамках тематического трека "Москва 2030. Город бизнеса", в котором примут участие более 400 предпринимателей. Они представят на оценку гостей свыше 20 тысяч товаров.

"Ассортимент продемонстрирует москвичам, что в городе локальный рынок будет заполнен отечественными товарами, которые соответствуют ключевым мировым трендам и современным запросам", – рассказала глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Помимо товаров, гостей познакомят и с достижениями столичных предпринимателей. Им расскажут о трендах в индустрии моды, красоты, дизайна и других креативных сферах. Кроме того, участники поделятся интересными кейсами в рамках инновационных и молодежных стартапов, которые в ближайшие несколько лет реализуют в городе.

Предприниматели представят широкий ассортимент уходовой и декоративной косметики, одежды для всей семьи, детских игрушек, мебели, текстиля и декора для дома, а также продуктов питания. Специально для горожан также организуют павильоны с промоакциями, где они смогут сделать бесплатную укладку или макияж, а также проконсультироваться с профессиональными косметологами и визажистами.

Всего на маркете будет работать четыре арт-павильона, в каждом из которых представят одну из ключевых категорий товаров. Дизайн сооружений также создавался по принципу представляемого продукта.

Кроме того, организаторы предусмотрели зону фуд-корта, на котором свои меню предложат 10 популярных столичных ресторанов. А для фанатов ЗОЖ подготовят отдельный прилавок с полезными продуктами. Скрасить пребывание на маркете смогут известные музыканты, а также молодые представители электронной и авторской музыки.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье" пройдет серия концертов. Например, в день открытия форума-фестиваля – 1 августа – выступит знаменитая пианистка Валентина Лисица. Также в этот же день гостей ждет концерт-медитация "Рахманинов-терапия". Уже 4-го числа серию концертов продолжит молодой московский коллектив Selen Orchestra, который исполнит известные хиты 1990-х и 2000-х годов в авторской обработке.