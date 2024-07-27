27 июля, 10:14Культура
Серия концертов пройдет в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
1 августа в "Зарядье" откроется форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Для гостей парка подготовили масштабную музыкальную программу, посвященную передовым технологиям и инновациям.
В день открытия форума-фестиваля выступит знаменитая пианистка Валентина Лисица. Ее выступление будет сопровождаться впечатляющим световым шоу. В 21:00 на самой большой в истории "Зарядья" сцене начнется концерт-медитация "Рахманинов-терапия".
4 августа серию концертов продолжит молодой московский коллектив Selen Orchestra, который исполнит известные хиты 1990-х и 2000-х годов в авторской обработке. В исполнении симфонического оркестра прозвучат попурри песен популярных групп "Иванушки International", "Ласковый май", "Руки вверх!", Hi-Fi, а также хиты МакSим, Андрея Губина, Ирины Аллегровой и Наташи Королевой. Выступление музыкантов будет сопровождаться зрелищными спецэффектами.
Ранее сообщалось, что в рамках проводимого фестиваля комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего". Экспозиция расположится на большей части подземного пространства концертного зала парка "Зарядье". Гости узнают, как столица будет выглядеть в 2030 году, а также, какие знаковые объекты будут созданы в городе к тому моменту.
Новости часа: форум-фестиваль "Москва 2030" пройдет с 1 по 8 августа