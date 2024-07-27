Серия концертов пройдет в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 августа в "Зарядье" откроется форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для гостей парка подготовили масштабную музыкальную программу, посвященную передовым технологиям и инновациям.

В день открытия форума-фестиваля выступит знаменитая пианистка Валентина Лисица. Ее выступление будет сопровождаться впечатляющим световым шоу. В 21:00 на самой большой в истории "Зарядья" сцене начнется концерт-медитация "Рахманинов-терапия".

4 августа серию концертов продолжит молодой московский коллектив Selen Orchestra, который исполнит известные хиты 1990-х и 2000-х годов в авторской обработке. В исполнении симфонического оркестра прозвучат попурри песен популярных групп "Иванушки International", "Ласковый май", "Руки вверх!", Hi-Fi, а также хиты МакSим, Андрея Губина, Ирины Аллегровой и Наташи Королевой. Выступление музыкантов будет сопровождаться зрелищными спецэффектами.

Ранее сообщалось, что в рамках проводимого фестиваля комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит мультимедийную выставку "Город будущего". Экспозиция расположится на большей части подземного пространства концертного зала парка "Зарядье". Гости узнают, как столица будет выглядеть в 2030 году, а также, какие знаковые объекты будут созданы в городе к тому моменту.