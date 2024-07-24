На форуме-фестивале "Москва 2030" представят экспозицию "Город будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Комплекс градостроительной политики и строительства столицы представит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" мультимедийную экспозицию "Город будущего", сообщается на портале мэра и правительства города.

Выставка будет расположена на большей части подземного пространства концертного зала парка "Зарядье".

За счет применения современных технологий гости получат возможность погрузиться в мир будущего. Посетители выставки узнают, как Москва будет выглядеть в 2030 году. Вместе с тем они выяснят, какие знаковые объекты будут созданы в городе к тому моменту.

Экспозиция расскажет о проектах, запланированных к реализации в течение ближайших лет. Кроме того, в "Городе будущего" будут представлены примеры уже созданных спортивных, образовательных и медицинских кластеров, а также построенного на территории столицы современного жилья и дорог, благоустроенных парков и набережных. Так гостям форума удастся лучше узнать город, не покидая фестиваль.

При этом мультимедийная экспозиция даст посетителям возможность ознакомиться и с современными технологиями строительства. Им расскажут о философии градостроения в Москве и о формировании города будущего.

Кроме того, на выставке будет представлена программа комплексного развития территорий, целью которой является обновление бывших промышленных зон, неэффективно используемых и незастроенных участков.

Организаторы расскажут гостям о балансе жилой и нежилой недвижимости и о работе над созданием комфортной городской среды. После этого им предстоит самостоятельно попробовать создать город будущего, воспользовавшись нейросетью.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоится уникальный музыкальный проект-коллаборация "Никола Мельников & Octo AI Ensemble". Так, 10 августа пройдет выступление пианиста Николы Мельникова с семью лучшими виолончелистами из разных регионов России. Все они появятся на сцене благодаря использованию технологий искусственного интеллекта.