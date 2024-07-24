Необычные музыкальные концерты пройдут на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Уникальный музыкальный проект-коллаборация "Никола Мельников & Octo AI Ensemble" состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в ходе программы "Культурный город" 10 августа пройдет выступление пианиста Николы Мельникова с семью лучшими виолончелистами из разных регионов России. Все они появятся на сцене благодаря использованию технологий искусственного интеллекта.

Чтобы провести голографический эксперимент, на месте выступления установят семь 3D-боксов. Их завуалируют светом для создания иллюзии реальности. Так организаторам удастся добиться полного ощущения совместной игры музыкантов. Такая технология не имеет аналогов в России.

Другое необычное мероприятие пройдет в столице 28 августа. В рамках шоу "Мировые звезды битбокса Ya Na Ha и симфонический оркестр" посетители форума смогут послушать чемпионов мира по битбоксу и участников неоклассического оркестра.

Вместе с тем 6 сентября гости фестиваля получат возможность побывать на шоу "Симфонический оркестр и искусственный интеллект". В ходе него искусственный интеллект сгенерирует уникальный видеоконтент в реальном времени. Аккомпанировать ему будут музыканты Большого симфонического оркестра.

Кроме того, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье" пройдут показы коллекций российских дизайнеров и лекции о том, как предсказывать модные тренды. Гости также смогут побывать на концерте "Русская симфоническая музыка. Лучшее", который состоится 23 августа.