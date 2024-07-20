Дни открытых дверей пройдут на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Дни открытых дверей состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на более чем 50 объектах городской инфраструктуры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на днях открытых дверей комплекса горхозяйства гостям расскажут о работе коммунальных служб. Все желающие могут побывать на станции водоподготовки АО "Мосводоканал" и узнать о современных технологиях очистки воды. Также посетители могут увидеть этапы производства лифтов и асфальта, побудут в роли лаборантов АО "Мосгаз", познакомятся с технологиями озеленения столицы и другое.

Департамент культурного наследия Москвы проведет экскурсии по памятникам истории и культуры, которые отреставрировали и интегрировали в современный мегаполис. Посетителям расскажут о реставрационных находках, также они увидят здания, ставшие лауреатами конкурса правительства Москвы "Московская реставрация". В свою очередь, архитекторы и представители столичного департамента капремонта проведут пешеходные экскурсии.

О технологичных городских проектах москвичи и туристы узнают на экскурсиях по мультимедийной выставке в павильоне "Умный город" на ВДНХ. В департаменте информационных технологий города подготовили выставку, рассказывающую об услугах и сервисах портала mos.ru, цифровом двойнике Москвы, ЕМИАС и иных IT-решениях, позволяющих заботиться о жителях, экономя их время и ресурсы.

Также для гостей будет открыта выставка, которая посвящена 30-летию Рунета. Там собраны экспонаты, посвященные 30-ти годам работы над технологичными проектами.

Познакомиться с инфраструктурой для бизнеса посетители фестиваля смогут на территории инновационного центра "Сколково". Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития проведет для всех желающих экскурсии в Сколковский институт науки и технологий, технопарк и лаборатории резидентов. Также участники встретятся с учеными и предпринимателями и узнают больше об их разработках.

Кроме того, с 22 по 24 августа состоятся экскурсии на 40 производственных площадках – участниках проекта "Сделано в Москве". Эти предприятия выпускают товары для детей, одежду, косметику и бытовые предметы. Предприниматели покажут гостям процесс производства, расскажут историю создания своего дела и ответят на вопросы.

Также посетители познакомятся с проектами, создаваемыми на площадках кластера "Ломоносов". После экскурсии они смогут посетить флагманский магазин "Сделано в Москве" и приобрести на память сувениры, поучаствовать в конкурсах и получить призы.

Ранее стало известно, что в рамках форума-фестиваля в парке "Зарядье" пройдет программа "Культурный город". Для гостей выступят музыканты из РФ, Китая, Ирана, Казахстана и других стран. Они исполнят различные произведения – от классики до фольклора и джаза, сказала заммэра Наталья Сергунина.