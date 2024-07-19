Гости форума-фестиваля "Москва 2030" смогут построить город с помощью нейросетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут построить город с помощью нейросетей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На мультимедийной экспозиции столичного градостроительного комплекса "Город будущего" представят новые технологии строительства. Выставка займет почти все подземное пространство концертного зала парка "Зарядье". Она расскажет о крупных строительных объектах, реализованных в Москве, и о тех, которые будут построены в будущем. Все желающие смогут построить город в интерактивном макете Москвы, "поселиться" в многоэтажном доме и узнать, как создается мегаполис будущего.

На интерактивной экспозиции гостям расскажут о комплексном развитии территорий, современной архитектуре, балансе жилой и нежилой недвижимости и создании комфортной среды для жизни. С помощью нейросети москвичи и туристы смогут сами смоделировать город будущего.

В рамках форума-фестиваля активности будут и для детей. В "Лужниках" для них сделают большую площадку, передающую атмосферу настоящего строительного объекта. Юные посетители могут поучаствовать в мастер-классах по архитектуре, инженерному делу и урбанистике. Также 11 августа и 1 сентября для детей выступят дети-блогеры.

О том, как в городе создают качественную и комфортную среду, можно узнать на фестивале городского хозяйства в "Лужниках". Горожанам расскажут, как устроены инженерные сети, как в Москве заботятся о домах и дворах, как ухаживают за водоемами и другое.

В ЦВЗ "Манеж" будет работать масштабная интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030", которая будет посвящена развитию столичного транспортного комплекса до 2030 года. Гостям покажут, как город развивает транспортную сеть.

Кроме того, они увидят современные образцы наземного и железнодорожного транспорта, познакомятся с новинками и перспективными разработками. Всего в рамках выставки подготовлено больше 100 лекций и мастер-классов, которые проведут эксперты, урбанисты и экологи.

В "Лужниках" будет также работать интерактивный павильон "Экономика Москвы". Достижения московских промышленных предприятий представят на выставке "Москва промышленная. Город будущего" в ЦВЗ "Экспоцентр", где посетители смогут познакомиться с новыми технологиями и продукцией, производимой городом.

Выставочная площадка будет поделена на 10 секторов, каждый из которых посвятят отдельной отрасли или направлению столичной промышленности. В мероприятии поучаствуют свыше 60 московских производителей высокотехнологичных отраслей.

О формировании социальной сферы москвичи узнают в Гостином Дворе. В пространстве "Узнай свой организм" они могут узнать больше о строении человеческого тела. Также проект "Московское долголетие" расскажет об активной и качественной жизни.

Ранее сообщалось, что в рамках форума-фестиваля в "Лужниках" пройдет экскаватор-шоу. Гостям продемонстрируют, как машинист может виртуозно управлять техникой. Например, он попробует открыть ковшом стеклянную бутылку газированной воды и разольет ее по стаканам, разрежет яблоко ножом, закрепленным к ковшу, закроет спичечный коробок и другое.